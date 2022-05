Union européenne : Hausse des prix alimentaires: le Luxembourg «s'en sort bien»

Les Européens de l'Est sont plus durement touchés par les augmentations actuelles des prix des denrées alimentaires. En comparaison dans l'UE, le Luxembourg se porte bien en termes relatifs.

Les achats sont de plus en plus chers dans l'ensemble de l'UE, mais cela se répercute différemment dans les pays membres.

Les récentes augmentations des prix alimentaires pèsent plus lourd pour les habitants de l'est de l'UE que pour ceux de l'ouest. C'est ce qu'indique Eurostat. En Lituanie, les prix ont augmenté de 22,1% en avril par rapport à l'année précédente. La Bulgarie (21%), la Lettonie (17,7%) et la Hongrie (17,3%) étaient également très nettement au-dessus de la moyenne européenne de 8,9% d'augmentation des prix. De leur côté, les consommateurs luxembourgeois ont dû dépenser en moyenne 5,5 % de plus pour la nourriture et les boissons, alors que les prix n'ont augmenté que de 3,6 % en Irlande.