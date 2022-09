Au Luxembourg: Hausse importante du prix de tous les carburants

Et une de plus qui fait quatre. Le diesel augmente encore, au Luxembourg, à partir de ce samedi, avec une hausse notable de 4,1 centimes par litre. Avec les trois précédentes, le carburant aura donc pris 11,7 centimes en quelques jours, dont 8,7 centimes en deux jours. Comme jeudi, les prix de l'essence ne bougent pas non plus cette fois.