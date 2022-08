Energie au Luxembourg: La facture de gaz s'envole, l'addition s'annonce salée

Enovos a annoncé mardi une «augmentation significative» du prix du gaz. Par conséquent, la facture pour les ménages va s'envoler. «Pour un ménage type de quatre personnes avec une consommation moyenne de 3 300 m³ par an (36 300 kWh/an), le coût total annuel TTC s’élèvera à plus ou moins 5 400 euros par an (sans coûts de réseau, subventionnés actuellement par l’État), illustre le fournisseur d'énergie. Sans prise en charge des coûts de réseau par l’État, le prix s’élèverait à 6 070 €/an (coûts réseau inclus)».