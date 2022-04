France/Grand Est : Haut-Rhin: le «tueur de DRH» refuse toujours de parler

WOLFGANTZEN – L'ingénieur mis en examen notamment pour l'assassinat de trois personnes en janvier 2021 dans la Drôme, l'Ardèche et le Haut-Rhin, est de nouveau resté mutique mardi, lors d'une troisième reconstitution.

Surnommé le «tueur de DRH», Gabriel Fortin, 47 ans, était arrivé peu après 19h dans un fourgon de l'administration pénitentiaire sur le parking de l'entreprise Knauf, à Wolfgantzen (Haut-Rhin), où avait été retrouvé le 26 janvier 2021 en fin d'après-midi le corps sans vie d'Estelle Luce, DRH de 39 ans, tuée par balles dans sa voiture. Entamée vers 19h30, la reconstitution s'est achevée peu avant minuit, a expliqué Me Jean-Marc Muller-Thomann, l'avocat des deux enfants d'Estelle Luce et de leur père, ancien compagnon de la victime.

Gabriel Fortin, qui «n'a pas voulu sortir du fourgon» et a indiqué qu'il n'avait «aucune déclaration à faire», a maintenu cette attitude tout au long de la reconstitution, a expliqué Me Muller-Thomann. Mutique depuis son interpellation, Gabriel Fortin «ne s'exprime pas et ne se défend pas», a constaté le conseil, expliquant que le suspect avait toutefois été «invité à se manifester» au cours de la reconstitution «s'il changeait d'avis».