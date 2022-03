Paternité : Hayden enfin papa en 2010?

Le héros de la seconde trilogie «Starwars», à voir mardi soir sur M6, et son amie Rachel Bilson attendraient leur premier bébé.

Vendredi, le site X17 Online a photographié Rachel Bilson se rendant pour la seconde fois en une semaine dans un hôpital de Beverly Hills avec sa mère. Cette fois, l’actrice de 28 ans portait un large anorak. Quand on lui a demandé si elle voulait cacher un petit ventre rond, la compagne de Hayden Christensen n’a pas répondu.

La rumeur selon laquelle elle serait enceinte s’est alors enflammée. D’autant plus que l’an passé, elle disait au Sun: «Je me sens davantage prête pour un bébé qu’un mariage. Je le voudrais dans les deux ans». Cela dit, on voit mal comment Hayden ne demandera pas la main de celle qui partage sa vie depuis trois ans. Reste à savoir quand cela se fera.