Figure au Canada : «Hazel l’Ouragan» est décédée à l’âge de 101 ans

Le Premier ministre Justin Trudeau a, lui, rendu hommage à une femme «inarrêtable». «Elle a travaillé dur, s’est battue pour sa communauté et a inspiré d’innombrables personnes par ses décennies de service inlassable et désintéressé», a-t-il dit.

«Elle en a fait l’une des plus grandes villes du Canada», a assuré Doug Ford, vantant «la force de sa personnalité», «sa fougue et sa détermination». Elle reçoit, au passage, le titre de «maire la plus populaire du Canada» en 2011. Hazel McCallion prend finalement sa retraite politique à 93 ans. Mais pas question de se reposer: elle rejoint notamment le conseil d’administration de l’aéroport de Toronto, le plus grand du pays, poste auquel elle est reconduite l’an dernier.