Manifestations au Brésil : «Hé FIFA, retourne en Suisse!»

De nouvelles manifestations anti-Mondial ont débordé au Brésil, notamment à São Paulo, où les manifestants ont scandé des slogans anti-FIFA.

À Rio de Janeiro et Brasilia, la police a également fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des petits groupes de manifestants. Les anti-Mondial brésiliens avaient convoqué des manifestations sur les réseaux sociaux pour mesurer leur capacité de mobilisation à l'approche de la Coupe du Monde. Les manifestations ont réuni en tout environ 10 000 personnes à São Paulo, Rio, Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre et Manaus. Encadrées de très près par les forces de l'ordre, elles se sont déroulées très majoritairement de façon pacifique et même festive, autour du slogan «Coupe sans le peuple, me revoilà dans la rue!».