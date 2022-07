Grande-Bretagne : Heathrow limite le nombre de passagers quotidiens

Comme d'autres aéroports britanniques et européens, en plein chaos depuis plusieurs mois avec des annulations, des retards, des files d'attente à rallonge ou des problèmes de livraison de bagages, Heathrow peine à absorber le redécollage de la demande, essentiellement en raison d'un manque de personnel. Il a annoncé mardi limiter pour deux mois le nombre de passagers au départ à 100 000 par jour, soit 4 000 de moins que ses prévisions.

Des milliers de vols annulés

Des compagnies telles que British Airways, Wizz Air ou Easyjet ont de leur côté annulé récemment des milliers de vols cet été pour mettre en phase leurs programmes avec leurs capacités réduites. Elles profitaient notamment d'un assouplissement temporaire des règles régissant les créneaux de décollage et d'atterrissage cet été, une initiative du gouvernement britannique pour permettre aux compagnies d'adapter leur planning sans pour autant perdre leurs droits pour la saison suivante.

Recrutement compliqué

Les compagnies aériennes et les aéroports britanniques, qui avaient licencié des milliers de personnes au plus fort de la pandémie, peinent aujourd'hui à recruter. Heathrow précise avoir commencé à recruter en novembre et estime qu'il aura d'ici fin juillet autant d'employés dans la sécurité qu'avant la pandémie.