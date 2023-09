Ces quatre hôtels incroyables vont vous faire rêver

Que ce soit pour planifier vos prochaines vacances ou simplement en guise d’inspiration: nous allons vous présenter quatre hôtels à Zanzibar, à Ibiza, au Vietnam et à Amsterdam, qui ne manqueront pas de vous étonner et de vous faire rêver.

1. Manta Resort sur l’île de Pemba, à Zanzibar

Situé sur l’île de Pembar, dans l’archipel de Zanzibar, le Manta Resort est une véritable oasis avec ses villas de bord de mer. Le point fort de l’hôtel se cache néanmoins sous l’eau, avec sa chambre sous-marine. La construction flottante, ancrée dans le fond marin, dispose de trois étages. Au niveau supérieur se trouve une terrasse, au niveau intermédiaire se trouvent le salon et la salle de bains et, dans la partie sous-marine se trouve la chambre à coucher, d’où il est possible d’observer des bancs de poissons multicolores derrière la vitre. Pas mal, non?

Cette chambre d’hôtel quelque peu hors du commun a toutefois son prix et ne peut être réservée qu’à partir d’un séjour minimum de trois nuitées. Les prix varient entre 1 620 et 2 000 euros par nuit pour deux personnes.

2. Hằng Nga Crazy House Hotel, au Vietnam

Le Hằng Nga Crazy House Hotel porte bien son nom. Le dédale de couloirs, les couleurs vives et les statues d’animaux déjantées ne sont que des échantillons des particularités de l’hôtel qui a l’air d’avoir fondu et s’être figé en l’état. Derrière ce style architectural hors du commun, qui n’est pas sans rappeler «Alice au Pays des merveilles», se cache l’architecte Dang Viet Nga.

À travers cet hôtel, elle a voulu créer un bâtiment inédit et évolutif symbolisant la destruction de la nature et appelant à se reconnecter à celle-ci. Les prix pour une nuitée démarrent à partir de 40 euros. Si la chambre d’hôtel est trop déjantée à votre goût, vous avez également la possibilité de simplement visiter l’hôtel, qui fait aussi office de galerie d’art. Prix d’entrée: environ 2,60 euros.

3. Paradiso Art Hotel, à Ibiza

La Zero Suite est destinée à tous ceux qui aiment être au centre de l’attention: non seulement ses murs sont transparents, mais elle se trouve au beau milieu du lobby de l’hôtel Paradiso Art, à Ibiza. Cette cage en verre abrite une chambre double entièrement équipée. Seule la salle de bains est à l’abri des regards. Les clients qui réservent la Zero Suite donnent leur accord pour être filmés et photographiés, sachant que leur séjour ne passe pas inaperçu auprès des autres clients.