Improbable – Heidi Klum en duo avec Snoop Dog

Après Heidi défile, Heidi pose, voici Heidi... chante: «J'adore sortir de ma zone de confort et me challenger, donc c'était quelque chose que j'envisageais vraiment», a confié Heidi Klum. L'idée lui serait venue à l'issue de la dernière saison de «Germany's Next Top Model» quand on lui a suggéré d'interpréter le thème de la prochaine saison de l'émission.