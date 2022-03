Heidi Klum nue sous du chocolat

Pour son nouveau livre de photos intitulé «Heidilicious», le mannequin a posé nue, entièrement recouverte de chocolat.

«C’est moi qui ai eu cette idée. On a envoyé un assistant acheter de la sauce chocolat au magasin du coin et on m’en a jeté des litres sur le corps. J’ai adoré ça», a confié Heidi Klum au Sun.