Heidi Klum préfère Los Angeles à Differdange

Heidi Klum a démenti l'information, communiquée lundi par le service culturel de Differdange selon laquelle elle viendrait accompagner son mari Seal à son concert. Elle sera en Californie.

Heidi Klum vit avec Seal et ses trois enfants à Los Angeles. Selon la chaîne allemande ProSieben, qui a diffusé «Germany's Next Topmodel», les trois finalistes de la dernière saison ne viendront pas non plus au Luxembourg.