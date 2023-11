Heidi Klum transformée en paon géant pour Halloween

Pour Heidi Klum, Halloween doit se fêter de la manière la plus extravagante possible. Depuis des années, le top model met le paquet avec ses déguisements plus fous les uns que les autres. Après avoir annoncé il y a quelques jours sur les réseaux que son nouveau costume serait «gigantesque», laissant apparaître quelques indices de sa transformation, l’Allemande de 50 ans s’est enfin dévoilée mardi soir, lors de sa fameuse Halloween party à New York.