Bière : Heineken va mieux mais prévoit de monter ses prix

La reprise a été au rendez-vous, en 2021 pour Heineken, avec un bénéfice net de 3,32 milliards, mais le brasseur néerlandais prévoit quand même de monter ses prix.

Le groupe a enregistré une hausse organique en 2021 de 4,6% des volumes de bières, «bien au-delà de 2019», profitant également de la «dynamique continue dans les Amériques et Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est, et d'une reprise séquentielle en Asie-Pacifique». Heineken a publié un chiffre d'affaires de 26,58 milliards d'euros, en progression de 11,8%. «Pour l'avenir, bien que la vitesse de la reprise reste incertaine et que nous soyons confrontés à d'importants défis inflationnistes, nous sommes encouragés par la solide performance de notre entreprise», a estimé le PDG du groupe Dolf van den Brink, cité dans le communiqué.