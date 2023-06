Depuis 25 ans au Luxembourg : Help devra encore recruter du personnel à l'avenir

Help compte aujourd'hui 1500 collaborateurs, dont un tiers d'infirmiers, un tiers d'aides-soignants et un tiers d'autres professions (médecins, psychologues, psychothérapeutes, etc.). Ils sont répartis dans 21 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg. Le réseau se compose aussi de huit centres de jour, six clubs seniors et deux structures de logement encadré. Help suit environ 8 000 patients par jour. «En 25 ans, nous avons élargi notre éventail de solutions et prestations pour que les personnes âgées puissent rester à domicile le plus longtemps possible», souligne Castor Aguilera.