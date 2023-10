Helsinki enquête sur un navire chinois, un «objet lourd» repéré 

Pavillon hongkongais

«Objet extrêmement lourd»

La police a aussi confirmé que le dommage avait été causé par «une force mécanique extérieure» et qu’elle avait repéré «un objet lourd» à proximité du gazoduc. «Un énorme amas de terre récemment formé et contenant probablement un objet extrêmement lourd a été découvert dans le fond marin», a ajouté Risto Lohi. La police va tenter de récupérer l’objet pour voir s’il existe un lien avec le gazoduc endommagé.

Sabotage de Nord Stream

Il y a plus d’un an, le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d’explosions sous-marines se sont produites sur Nord Stream 1 et 2, conduites qui acheminaient l’essentiel du gaz russe vers l’Europe. Son origine reste toujours une énigme. Le gaz naturel représente environ 5% de la consommation énergétique de la Finlande, essentiellement pour l’industrie et la production électrique ainsi que pour le chauffage.