Football : Henri Bossi de retour sur le banc d'Hostert

Pour tenter d’assurer son maintien, l’actuel 15e de BGL Ligue a donc décidé de faire confiance à un ancien de la maison en engageant Bossi, qui avait déjà dirigé les verts et blancs entre 2016 et 2019 et, plus récemment, entre 2020 et l’été dernier. Après cette dernière expérience à Hostert, Henri Bossi avait rebondit sur le banc de la Jeunesse Esch pour neuf petits matches avant d’être nommé en octobre directeur sportif du Swift Hesperange.