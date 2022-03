Classement mondial – Henri, un des chefs d'Etat les plus sexy du monde?

Classement mondial : Henri, un des chefs d'État les plus sexy du monde?

Un site Internet américain a eu l'idée d'effectuer un classement des dirigeants les plus sexy de la planète. Le Grand-Duc s'en tire très très bien.

Qui est le chef d'État, ou de gouvernement, le plus sexy de la planète? C'est la question posée par le site Internet Jo and Kate Industries , qui se veut un «empire médiatique consistant en plusieurs sites Internet humoristiques».

Le site a ainsi classé 199 chefs d'État, du moins sexy au plus sexy. Si le Grand-Duc est très bien classé, le président Hollande ou encore Angela Merkel sont loin derrière, tout comme le Nord-Coréen Kim Jong-un, le Syrien Bachar al-Assad ou encore le Cubain Raul Castro. Si le site a parfois choisi deux personnes par pays (Merkel et Gauck en Allemagne, Poutine et Medvedev en Russie), il n'a en revanche pas pensé à Xavier Bettel. Qui aurait peut-être pu bousculer le classement, qui sait?