La fête nationale en direct: Henri à Grevenmacher, Guillaume à Esch, l'ambiance monte en Ville

Comme chaque année à la veille de la fête nationale, le Grand-Duc héritier s'est rendu à Esch-sur-Alzette. Guillaume et son épouse Stéphanie ont été accueillis par le bourgmestre fraîchement réélu, Georges Mischo, par quatre ministres et par le vice-président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo. Le couple grand-ducal héritier et ses enfants ont ensuite assisté au défilé d'une quarantaine d'associations de la commune, devant l'hôtel de ville.