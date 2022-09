BGL Ligue: Hesperange cale, Dudelange seul en tête

Après un début de saison parfait, Hesperange a lâché ses premiers points samedi dans un match à six buts et deux cartons rouges face à Pétange. Menés 1-3 à la pause, les hommes de Pascal Carzaniga sont revenus au score en fin de match grâce au sixième but de la saison de Rayan Philippe (72e) et Mehdi Terki à bout portant (88e).