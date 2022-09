BGL Ligue : Hesperange lâche ses premiers points face à Pétange

Kai Merk avait ouvert le score pour les visiteurs (0-1, 7e), avant l'égalisation de Belameiri (1-1, 9e). Un doublé de Merk (1-2,19e) et un but de Schneider sur penalty donnaient un avantage confortable aux coéquipiers d'Artur Abreu à la mi-temps. Le match s'emballait au retour des vestiaires et les deux équipes étaient réduites à dix, après les exclusions de Belameiri (50e) et Laukart (52e).