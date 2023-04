Cyclisme: Hess, une nouvelle équipe féminine au Luxembourg

Six mois après l'arrêt d'Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, une nouvelle équipe féminine va courir sous licence luxembourgeoise. Hess Pro Cycling, équipe de niveau Continental, fera ses débuts dans le peloton le 16 avril sur le Grand Prix de Chambéry. Elle est parrainée par Hess Group International, un fonds qui possède des actifs dans les hydrocarbures et la mode.

Le manager de l'équipe est le Suisse Pirmin Lang, ancien coureur notamment membre de l'équipe IAM dans les années 2010. Partie prenante de la création de l'équipe Swiss Cycling Academy, devenue Tudor et où évoluent Arthur Kluckers et Luc Wirtgen, il avait dû quitter cette formation après la révélation de son implication dans le scandale de dopage Aderlass en 2020.

«L'objectif est de participer à des courses comme le Tour de France»

«Sans rentrer dans les détails, le budget de l'équipe pour cette année est entre 500 000 et 1 million d'euros, précise-t-il. À long terme, l'objectif est de participer à des courses comme le Tour de France. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Nous ferons peut-être des erreurs la première année, mais nous grandirons ensuite».

La nouvelle équipe compte dix coureuses, dont trois Luxembourgeoises: les soeurs Maïté et Layla Barthels (21 et 18 ans), ainsi que Liv Wenzel (19 ans). Le groupe, avec un staff de six personnes, a pu travailler ensemble en mars lors d'un stage de dix jours à Calpe, en Espagne, une destination prisée des équipes cyclistes.