Des «heures silencieuses» pour un shopping apaisant

LUXEMBOURG – Aux centres commerciaux Cloche d'Or et Kirchberg, les «heures silencieuses» apaisent les clients les plus sensibles au bruit et appréciant le calme. Reportage.

Depuis début juin, des «heures silencieuses» ont été instaurées dans le centre commercial Cloche d'Or ainsi qu'au Kirchberg, à raison de deux fois par semaine. Le volume de la musique de fond est réduit et les lumières sont adoucies. En temps normal, les lampes sont comme ceci.

Vous l'avez sans doute remarqué, à une heure précise, la musique d'ambiance est adoucie et les lumières diminuées dans le Shopping Center Cloche d'Or. Depuis début juin, des «heures silencieuses» ont été instaurées dans le centre commercial ainsi qu'au Kirchberg (voir encadré), à raison de deux fois par semaine. Tous les mardis de 16 à 17h et les jeudis de 15 à 16h, les clients autistes et hypersensibles du centre commercial peuvent faire leurs courses dans le calme. C'est la première fois que Joanne découvrait le projet lancé par le centre et la Fondation Autisme Luxembourg.

Diagnostiquée autiste il y a quelques années, la jeune femme de 34 ans souffre beaucoup des stimuli du quotidien, ce qui lui rend la vie plus compliquée que pour les autres. Pour elle, faire des courses se révèle être une véritable épreuve. «Il faut savoir que mon cerveau est distrait plus facilement qu'un autre et le stress est décuplé. Avec les nombreuses sollicitations extérieures, ma capacité à être sociable va être réduite». La jeune indépendante a choisi de travailler depuis chez elle, en raison de son trouble qui l'épuise. «Je fais au moins une sieste par jour. Si je dois faire du shopping, je serai complètement KO en fin de journée. J'ai déjà renoncé à des sorties entre copines pour ça», admet-elle.

«C'est une nécessité pour nous»

Nous retrouvons Joanne quelques minutes avant que le créneau calme ne débute. Au cours de la discussion, la jeune femme avoue se sentir mal à l'aise dans les couloirs du centre surexposés. Elle doit se concentrer pour discuter malgré les bruits de fond qui l'angoissent. Quand les lumières s'adoucissent d'un seul coup, Joanne semble comme reconnectée à la vie. Un sourire se lit à nouveau sur son visage: «C'est incroyable. J'en suis vraiment ravie. Les gens lambdas penseront que c'est juste agréable de faire ses courses dans le calme mais c'est bien plus que cela, c'est une nécessité pour les hypersensibles», confesse-t-elle.

À l'intérieur du centre, un peu plus d'une soixantaine d'enseignes volontaires jouent le jeu. «Même si certaines n'arrêtent pas la musique entièrement, elles réduisent le volume sonore. Si elles ne peuvent pas éteindre la totalité des lampes, elles vont minimiser l'éclairage. Chacun essaie de faire son maximum. Notre objectif est que d'ici la fin de l'année, 98% des enseignes soient embarquées dans l'aventure», explique Laetitia Grunewald, responsable marketing opérationnel de la Cloche d'Or. La «démarche d'inclusion» ne s'arrêtera pas là puisque des zones de repos «pour se couper du bruit» ainsi que des «parcours simplifiés pour accéder le plus rapidement possible à des services, comme les toilettes» vont être mis en place dans les prochains mois, conclut la responsable marketing.

Le Kirchberg Shopping Center participe également