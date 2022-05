Ilona Smet : Heureuse d’être mariée et bientôt maman

L’aînée de David Hallyday et Estelle Lefébure a épousé Kamran Ahmed il y a quelques semaines. Elle a partagé les photos de la cérémonie vendredi sur Instagram.

À 27 ans, Ilona Smet est une femme comblée. En plus d’être sur le point de devenir maman, la petite-fille de Johnny Hallyday a épousé le père de son futur enfant, Kamran Ahmed. «Presque dix ans d’amour et chaque jour je t’aime encore plus», a-t-elle commenté en légende des photos de mariage qu’elle a publiées vendredi sur Instagram. Ces nouveaux clichés inédits font état de la cérémonie qui a eu lieu le 16 avril 2022.

Selon «Paris Match», les noces se sont déroulées à Lacoste (F), un petit village perché du Luberon, en toute discrétion. C’est dans le magazine français que la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, très discrète sur sa vie privée, avait raconté son amour pour cet homme d’affaires de Monaco. «Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j’étais encore au lycée. J’avais 17 ans et j’étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d’avoir son bac», avait-elle partagé en 2017.