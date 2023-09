Heureux événement: Une naissance inédite au coeur des manèges de la Fouer

«Félicitations, c'est une fille»

Pompier volontaire et ambulancier, Stevan a pris les choses en main. «J'ai dit à Katherine d'aller chercher des ciseaux et des nappes, j'ai coupé le pantalon de la dame et pris dans mes bras le bébé puis il s'est mis à crier. J'ai alors regardé la maman et lui ai dit: "Félicitations, c'est une fille". Quand les secours sont arrivés, je les ai laissés prendre le relais et suis allé chercher une bouteille de champagne. J'ai arrosé le père avec», raconte-t-il.