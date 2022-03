«Hier, je me suis fait Carla Sarkozy, elle était assez chaude»

Un imposteur professionnel est parvenu à piéger Jean-Luc Delarue dans son émission Ça se discute parlant des problèmes de sexe au sein des couples.

Mercredi, l’émission de Jean-Luc Delarue avait pour thème «Peut-on s’aimer d’amour quand on ne fait plus l’amour». L’animateur de France 2 a donné la parole à un certain Fred, préférant la masturbation à un rapport sexuel avec sa femme.