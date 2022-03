Electroménager et multimédia : Hifi International va intégrer le groupe français Boulanger

LUXEMBOURG - Le français Boulanger et le belge Krëfel, propriétaire de Hifi International au Luxembourg, ont choisi de rapprocher leurs forces.

Le nouveau siège de Hifi International a été inauguré à Contern, en octobre 2018. Editpress/Tania Feller

Le groupe français Boulanger va acquérir le groupe belge Krëfel (Krëfel Belgique et Hifi International Luxembourg). Grâce à ce rapprochement, ces spécialistes de l'électroménager et du multimédia entendent renforcer, sur le long terme, leur position de leader en France, en Belgique et au Luxembourg.

Groupe familial belge, Krëfel est présent en Belgique avec 74 magasins sous enseignes Krëfel et au Luxembourg avec 11 magasins Hifi International. Les nombreux clients attachés aux valeurs de la marque et son positionnement de spécialiste avec une offre sélectionnée font du groupe Krëfel un acteur majeur sur son secteur en Belgique et au Luxembourg.

«Sensible à l’histoire et aux valeurs de Krëfel et Hifi International qui lui sont proches, Boulanger entend engager son développement à l’international avec cette acquisition qui fait particulièrement sens», dit un communiqué, soulignant que «les équipes de Boulanger, de Krëfel et de Hifi International partagent un ADN commun et nourrissent les mêmes ambitions pour leurs entreprises».

Bâti sur une stratégie omnicommerce, le groupe Boulanger prospère en France où il a été créé en 1954. Il est fort de 154 magasins et de 9 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires annuel consolidé est de 2,6 milliards d’euros.

Feu vert attendu

Créé en 1958, Krëfel est une entreprise familiale 100% belge, spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers, informatiques et audiovisuels, mais également d’articles de cuisine et de cuisines équipées sur mesure. Le réseau Krëfel / Hifi, dont le siège principal se situe à Grimbergen-Humbeek (Brabant flamand), compte 85 points de vente dont 74 en Belgique et 11 au Grand-Duché de Luxembourg (sous l’enseigne Hifi International). Krëfel et Hifi disposent également de webshops très performants et emploient plus de 1 350 personnes. La marque compte plus de 250 000 clients par mois, 15 000 références et un chiffre d’affaires annuel consolidé de plus de 400 millions d’euros.

Boulanger souhaite mettre à la disposition des équipes Krëfel et Hifi International sa connaissance de l’omnicanalité (magasins, application et site Internet) ainsi qu’un portefeuille de marques élargi, avec quelque 25 000 références, dont les produits de ses propres marques.

«Ensemble, les équipes de Boulanger, de Krëfel et de Hifi International entendent renforcer sur le long terme leur forte position sur chacun des pays à présent concernés, France, Belgique et Luxembourg», dit le communiqué, précisant que «cette opération reste soumise à l'approbation préalable des autorités de régulation compétentes».