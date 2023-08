Un ouragan menace des zones touristiques au Mexique

Un ouragan de catégorie 3 se déplaçait, jeudi, le long des côtes de l'ouest du Mexique, a indiqué le Centre National des ouragans des Etats-Unis (NHC), menaçant la péninsule de Basse-Californie et ses plages touristiques. L'ouragan baptisé «Hilary» se situe à 715 km au sud de la péninsule et se déplace à 22 km/h avec des vents de 195 km/h, a précisé le NHC. Il pourrait balayer les côtes de la Basse-Californie d'ici la fin de semaine et être classé dès vendredi en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, selon la même source.