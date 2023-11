Hillary Clinton compare Donald Trump à Adolf Hitler

À un an de l’élection présidentielle de 2024, personne ne semble véritablement pouvoir empêcher un nouveau duel entre Donald Trump et Joe Biden. Mercredi soir, cinq candidats républicains se sont affrontés lors d’un nouveau débat télévisé tendu, en l’absence de l’ancien président. Dans le camp démocrate, c’est Hillary Clinton qui a donné de la voix. Battue par Trump en 2016, l’ancienne secrétaire d’État a dressé un tableau apocalyptique de ce que deviendrait l’Amérique si son grand rival repassait les portes de la Maison-Blanche.

«Le désastre est presque inimaginable», a-t-elle lancé sur le plateau de l’émission «The View», sur la chaîne ABC. «Je pense que ce serait la fin de notre pays tel que nous le connaissons. Et je ne dis pas cela à la légère», a ajouté l’ancienne candidate. Hillary Clinton avoue avoir été mortifiée par sa défaite en 2016, mais assure avoir voulu laisser le bénéfice du doute à Donald Trump. «Je me suis dit qu’il fallait lui laisser une chance (…) Et j’ai vraiment essayé. Et puis, dès son investiture, il n’a fait qu’accuser les gens, inventer des faits (…) et tout ce qui m’inquiétait, je l’ai vu se concrétiser», confie la démocrate.