Téléréalité : Hillary réagit aux révélations sur son mari: «Je rigole maintenant ou demain?»

Dans sa publication, Aqababe explique que le mari de la starlette serait devenu connu dans le mannequinat parce qu’il a tapé dans l’œil de Tony Gomez, alors patron d’une célèbre boîte parisienne au public majoritairement gay. «Il aurait véritablement tout accepté pour se faire un nom dans le milieu. Il semblerait qu’utiliser son corps pour percer lui a servi. On sait tous que domicilier chez Tony Gomez, ce n’est pas souvent gratuit», peut-on lire.



Giovanni Bonamy, 32 ans, n’a pas réagi. Sur les réseaux, celui qui a été renversé par une voiture en juin 2022 paraît tout sauf affecté. On découvre le sportif se promener et s’amuser avec ses enfants et sa femme, qu’il avait soutenue après un malaise en avril 2022, ou encore s’entraîner dans ces dernières publications.