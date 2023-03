Julien Bert: «Hilona n’a jamais reçu un coup de ma part»

Le torchon brûle entre Hilona Gos et Julien Bert. Deux jours après la diffusion d’une vidéo sur YouTube dans laquelle la candidate de téléréalité affirme avoir été violentée par son ex, celui-ci, outré par ces accusations, a donné sa version des faits. Dans une vidéo aussi diffusée sur YouTube, mardi 28 février, le candidat de téléréalité a expliqué que leur relation avait été «toxique», mais qu’il n’avait jamais frappé celle que l’on peut voir dans «Les apprentis aventuriers 6», sur W9. «Que ce soit hier, que ce soit aujourd’hui, elle n’a jamais reçu un coup de ma part», a-t-il affirmé en ajoutant que c’était plutôt lui qui avait été victime de violence physique. «Il y a un truc qu’elle a dû oublier de dire. J’ai le plancher orbital et le nez cassés, parce qu’elle m’a balancé un iPhone en plein visage», a-t-il déclaré. Selon lui, son ancienne copine avait de nombreuses «crises d’hystérie» quand ils se disputaient: «Elle me mettait des gifles et je la repoussais. L’avoir poussée, oui je l’assume totalement.»