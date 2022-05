France : Hilona présente son nouveau chéri

L’ancienne candidate de téléréalité a retrouvé l’amour et a officialisé sa nouvelle relation sur Instagram.

Cette fois, la page Julien Bert semble définitivement tournée pour Hilona Gos. L’ancienne candidate des «Marseillais» et des «Princes et princesses de l’amour» a un nouvel homme dans sa vie, et elle l’a présenté à ses abonnés sur Instagram. En légende de deux clichés la montrant avec son chéri à Venise, la Corse de 26 ans a écrit: «J’ai voulu attendre d’être sûre avant de vous le montrer et aujourd’hui je sais. Je sais que mon bonheur est dans ses bras.»