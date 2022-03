65 ans après la fin de la guerre : Hitler n'est officiellement plus citoyen d'honneur de Trèves

TRÈVES - Une polémique sur Adolf Hitler préoccupe les politiques de Trèves soixante-cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il aura fallu plus de six décennies pour que le conseil communal de la ville décide de retirer une fois pour toutes le nom du dirigeant nazi de sa liste des citoyens d'honneur. Alors que toutes les fractions du conseil communal ont plébiscité ce retrait, deux anciens bourgmestres l'ont qualifié de «superflu et ambigu».