Concert: Hits et record: Imagine Dragons a enflammé Belval

Dan Reynolds et ses acolytes ont livré un grand show devant 11 000 fans.

Cette fois, c'est sur le parvis, entre la salle d'Esch-Belval et les hauts-fourneaux, que la formation du Nevada avait donné rendez-vous à ses fans. Et jeudi soir, ils étaient 11 000, pour le plus grand concert, en terme de capacité, organisé par la Rockhal.