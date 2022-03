Football : Hodgson remplacera Benitez à Liverpool

L'entraîneur de Fulham Roy Hodgson sera nommé mercredi manageur de Liverpool à la place de Rafael Benitez parti à l'Inter Milan, affirme le Liverpool Echo.

Son équipe a terminé à la 7e place du championnat anglais, à 23 longueurs du champion Chelsea, et a été éliminée à l'issue de la première phase de poules de la Ligue des champions. Plusieurs noms ont été cités pour remplacer Benitez, notamment ceux des entraîneurs d'Aston Villa, Martin O'Neill, et de Marseille Didier Deschamps, qui reste à son poste et à même prolongé mardi son contrat dans la cité phocéenne. Roy Hodgson a notamment entraîné l'Inter Milan, Blackburn, Grasshopper Zurich, FC Copenhague et Udinese. Il a été également sélectionneur de la Suisse et de la Finlande.