Hoffenheim ou le temps des désillusions

L'entraîneur, Ralf Rangnick, a admis dans la presse mercredi qu'il ne croyait plus son équipe, un temps leader du Championnat d'Allemagne, capable se qualifier pour une compétition européenne.

«Cela n'a plus aucun sens de se soucier de tels objectifs, c'est irréaliste», a expliqué le technicien allemand au magazine Sport Bild paru mercredi.

Hoffenheim, privé depuis janvier sur blessure de son prolifique buteur Vedad Ibisevic, accuse six points de retard sur la 5e place occupée par Stuttgart, qualificative pour la C3. Rangnick a prévenu qu'il allait étoffer son effectif en réalisant «au moins six transferts» cet été:

«Nous devons nous renforcer en quantité, on a pris le très gros risque de disputer cette saison avec un groupe réduit», a reconnu l'ancien entraîneur de Schalke 04. Hoffenheim est soutenu financièrement par Dietmar Hopp, fondateur du groupe informatique SAP et l'une des plus grosses fortunes d'Allemagne.