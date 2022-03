Liaison présidentielle : Hollande «mal protégé» pendant ses galipettes

L'auteur des photos qui ont révélé la relation entre le président de la République et Julie Gayet, estime que le président français n'a pas fait l'objet d'une surveillance efficace.

«Il n'y avait quasiment pas de sécurité» autour de l'appartement, situé dans le VIIIe arrondissement, tout près de l’Élysée, où le président et l'actrice se rencontraient, a déclaré sur RTL le paparazzo Sébastien Valiela, qui avait déjà été l'auteur en 1994 des photos de la fille de François Mitterrand, Mazarine Pingeot, publiées par l'hebdomadaire Paris-Match. «Je pense que le président est mal protégé, qu'il y a un problème de sécurité et que pour pouvoir se rendre à des rendez-vous avec Julie Gayet, il prend des risques», a-t-il insisté.

Le photographe a ajouté qu'il aurait pu «sans aucun problème» attenter à la vie de François Hollande car, «tous les soirs, on était là sans aucune sécurité, même à l'extérieur». «Le président a sous mes yeux fait le tour du pâté de maison» pour «s'engouffrer dans un parking, sur un scooter, le casque pas attaché et avec aucun véhicule derrière», a-t-il dit. Par ailleurs, «absolument personne» ne protégeait le président quand il était dans l'appartement, a-t-il poursuivi. «À partir du moment où il était dans l'appartement, la sécurité partait», a-t-il indiqué. Le photographe dit par ailleurs avoir été «surpris» de ce manque de sécurité, estimant «qu'un dispositif autour d'un président normalement, c'est plus important que ça».

«C'est une histoire franco-française»

«J'ai travaillé à peu près sur tous les derniers présidents. Notamment par exemple pour la photo de Mazarine, on était obligés de se placer à peu près à 300 mètres. Il y avait une quinzaine de gardes du corps, c'était très surveillé, on était loin, on avait un très gros objectif. Là, on était à proximité», a-t-il expliqué. «On n'était pas extrêmement cachés, on n'a pas mis en place quelque chose de très compliqué». Sébastien Valiela a précisé par ailleurs que ces photos étaient «une commande du magazine Closer». «On s'y est mis après Noël, le 26», a-t-il ajouté, précisant qu'il avait auparavant commencé à «creuser» le sujet à partir du mois de mars. «Il y avait beaucoup de monde sur le coup. Cette histoire serait automatiquement sortie», a-t-il encore estimé.