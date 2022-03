J.O. à Paris? : Hollande n'influencera pas la maire de Paris

Anne Hidalgo a déclaré vendredi que la décision sur la candidature de la ville aux jeux Olympiques 2024 ne serait pas prise avant le mois de janvier.

«Je voudrais vous dire que rien ni personne ne me fera changer de calendrier et de méthode, en ce qui concerne notamment la candidature de Paris aux jeux Olympiques, d'ailleurs 2024 ou 2028», a assuré Mme Hidalgo lors d'une conférence de presse.

Pas pour la «course au toujours plus»

«Je me tiendrai à ce calendrier et j'invite chacune et chacun à le respecter comme je le fais moi-même», a-t-elle insisté. «À partir de ces propositions notamment nous auront les idées plus claires, nous pourront décider en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je ne suis pas pour des décisions hâtive prises sous le coup de l'émotion», a déclaré la maire de Paris.