Hollywood multipliera les spin-off cette année

De nouvelles séries dérivées débarquent à la chaîne, comme celles de «Melrose Place» et «NCIS».

Exemples: la rousse Kate Walsh, alias Dr Addison Montgomery-Shepherd dans «Grey’s Anatomy», a hérité du rôle principal de «Private Practice», et David Boreanaz, qui jouait Angel dans «Buffy contre les vampires», est devenu le héros de «Angel».

Après «90210», le très médiatisé spin-off de «Beverly Hills» né en 2008 et à voir prochainement sur M6, plusieurs autres séries vont faire des petits cette année. Dans le cas de la mythique «Melrose Place», diffusée entre 1995 et 2000 sur TF1, c’est certainement le personnage d’Amanda Woodward, incarné par Heather Locklear, qui fera le lien. Selon E!online, elle est pour l’instant la seule du casting original à avoir été contactée par la chaîne The CW.