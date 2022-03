Hollywood redoute une nouvelle grève

Après s'être remis en 2008 d'une longue grève des scénaristes de cinéma et de télévision, la Mecque du cinéma envisage nerveusement un possible arrêt de travail des acteurs dès janvier.

Mais la paralysie du secteur avait coûté quelque deux milliards de dollars en perte d'activité, selon certains économistes, et failli ruiner complètement la saison des récompenses. Les Golden Globes avaient été annulés et remplacés par une conférence de presse, tandis que les Oscars avaient pu être sauvés in extremis par l'accord de fin de conflit.

Alors que l'économie américaine est entrée en récession, le secteur audiovisuel a désormais les yeux tournés vers le SAG, le plus important syndicat d'acteurs de Hollywood, fort de plus de 120 000 membres. Le SAG et le syndicat des producteurs ne sont pas parvenus à un accord sur le renouvellement du contrat triennal qui les liait et a expiré fin juin.