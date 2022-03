Drame : Hollywood s'accroche à son chouchou Pattinson

«Remember me» montre Robert Pattinson dans un rôle plus mature.

Dans «Remember me», l'acteur incarne un étudiant new-yorkais. Un jour, Tyler est, par hasard, impliqué dans une bagarre. Un policier arrivé sur place l'agresse et fait en sorte que le jeune homme se retrouve en prison. Libéré grâce à son père, un puissant manager (Pierce Brosnan), Tyler se laisse persuader par son colocataire qu'il doit se venger. L'idée? Briser le cœur de la fille du policier, Ally (Emilie de Ravin), une étudiante de la même faculté que lui. Tyler arrive à ses fins mais ne reste pas non plus insensible au charme de la blonde.

Histoire d'amour kitsch? Un peu, mais «Remember me» va plus loin. Ally n'a pas encore surmonté la mort de sa mère et le héros est loin d'avoir trouvé le bonheur parfait, il est rongé par le doute. Tyler se pose toujours des questions sur le suicide de son frère il y a quelques années.

Et la relation avec son père est plus que tendue car ce dernier privilégie davantage le business que sa famille. Quand on voit le scénario, on se demande qui aurait pu mieux incarner le rôle du protagoniste que ce diable de Robert Pattinson avec son regard mélancolique?