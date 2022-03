Hollywood s’arrache Marion Cotillard

L’actrice française nominée aux Oscars pour son interprétation dans «La vie en rose» était l’invitée d’honneur de la maison Chopard.

Parmi les invités de marque venus féliciter Marion, on pouvait noter la présence de Julian Schnabel, le réalisateur du Scaphandre et du Papillon, Amy Ryan, nominée elle aussi aux Oscars mais dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour Gone Baby Gone. Ben Affleck, et Christopher Hampton, le réalisateur et scénariste de Carrington (avec Emma Thompson, en 1995) étaient aussi de la partie.