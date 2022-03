Corée du Sud : Hommage à une ancienne «esclave sexuelle»

Kim Bok-dong, décédée à 92 ans des suites d'un cancer, a dénoncé des décennies durant, l'esclavage sexuel imposé à des Coréennes par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les relations bilatérales entre Tokyo et Séoul, deux alliés très proches de Washington, demeurent plombées par nombre de contentieux historiques et territoriaux, pour l'essentiel hérités des décennies de brutale occupation de la péninsule coréenne par le Japon, entre 1910 et 1945. On estime à 200 000 le nombre de femmes, principalement de Corée mais aussi d'autres parties d'Asie, qui furent, comme Kim Bok-dong, forcées de travailler dans des maisons de passe militaires japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'appellation de «femmes de réconfort».