Hommage: Le tendre clin d’oeil de Mariah Carey à son père

Son père, d'origine afro-américaine et vénézuélienne, et sa mère, Patricia Hickey, aux racines irlandaises, ont dû faire face au racisme de toutes les communautés et se sont séparés alors que la petite Mariah n'avait que trois ans. Sa sœur de treize ans et son frère de onze ans sont partis vivre avec leur père tandis qu'elle est restée avec sa mère.