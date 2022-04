Genre – Homme, femme ou… X: le passeport non binaire arrive aux Etats-Unis

Genre : Homme, femme ou… X: le passeport non binaire arrive aux États-Unis

Il est désormais possible de cocher la case «X» au lieu de «masculin» ou «féminin» lors de sa demande de passeport aux États-Unis.

Depuis 2011 en Australie

Appliqué sur son écran, D. place une croix dans la dernière case et, sans avoir à le justifier, confirme son «changement de genre» par rapport à son précédent passeport mentionnant un sexe féminin. Et D. -- qui utilise les pronoms «they»/«them» en anglais -- «iel» en français-- et préfère être accordé au masculin -- trouve ça «incroyable».

«Ce qui est difficile pour les personnes trans, c’est de faire changer quelque chose. Et je ne pense pas que nous devrions rencontrer un professionnel de santé pour prouver qui nous sommes», ajoute ce militant, docteur en psychologie et qui travaille pour le «National center for transgender equality», l’une des associations qui ont poussé pour cette mesure auprès de la Maison-Blanche.

«Me regarder comme je suis»

Question clivante

«Quand je prétendais être une femme, et j’ai vraiment beaucoup essayé, il y avait toujours quelque chose qui me gênait», poursuit D. «Et là au moins, j’ai l’État qui dit qui je suis, en tant que personne. Et, vous savez, je peux dire aux gens, +Voilà mes papiers, l’État me voit comme cela, et peut-être devriez-vous commencer à me regarder comme je suis+…» dit-il, repoussant une larme derrière ses larges lunettes. «Le monde me semble désormais plus sûr.»