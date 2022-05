Au Luxembourg : L'homme disparu de 57 ans est rentré chez lui

BECH – Disprau depuis lundi, un homme de 57 ans a été retrouvé sain et sauf, indique la police, vendredi.

La police luxembourgeoise a indiqué vendredi, que l'homme de 57 ans, disparu depuis lundi, avait été retrouvé sain et sauf et avait pu rejoindre son domicile. Originaire de Bech, à côté d'Echternach, il n'avait plus donné signe de vie depuis lundi soir.