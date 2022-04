France/Grand Est : Mort après avoir été traîné par la voiture de sa compagne et son amant

BACCARAT – Un homme d'une quarantaine d'années a été renversé dimanche matin à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) par une voiture dans laquelle se trouvaient sa compagne et l'amant de celle-ci.

Un homme d'une quarantaine d'années est mort renversé dimanche matin à Baccarat (Meurthe-et-Moselle) par une voiture manifestement conduite par sa concubine qui est soupçonnée de «meurtre par conjoint», a-t-on appris auprès du procureur de la République François Pérain. La procédure avait été initialement ouverte pour «tentative d'homicide volontaire» et la femme et son amant, propriétaire du véhicule, avaient été placés en garde à vue.

«Elle avait voulu quitter le domicile conjugal»

La voiture a alors «accéléré fortement et emporté la victime sur une centaine de mètres, jusqu'à emboutir un second véhicule» et prendre ensuite la fuite, selon M. Pérain. Selon des «témoignages» et les déclarations de la conductrice, elle «était bien seule à bord du véhicule au moment des faits», a poursuivi M. Pérain: «Son amant lui avait prêté (sa voiture) et elle indiquait qu'à la suite d'une dispute avec son concubin, elle avait voulu quitter le domicile conjugal à bord de ce véhicule».