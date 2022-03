Le Vatican provoque un tollé : «Homosexualité et pédophilie ont un lien»

Le numéro deux du Vatican a expliqué lundi que les multiples scandales de pédophilie qui secouent l'Église catholique étaient liés à l'homosexualité et non au célibat des prêtres.

«De nombreux psychiatres et psychologues ont démontré qu'il n'existe pas de relation entre le célibat et la pédophilie, mais beaucoup d'autres - et on me l'a dit récemment - ont démontré qu'il existait un lien entre l'homosexualité et la pédophilie. La vérité est celle-ci et le problème, c'est cela», a déclaré le secrétaire d'État et numéro deux du Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone, à une radio chilienne, répondant à une question qui lui suggérait que la fin du célibat des prêtres pourrait résoudre les problèmes de pédophilie au sein de l'Église catholique.