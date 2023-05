Selon son dirigeant: Hong Kong ne doit pas «recommander des livres aux idées malsaines»

Hong Kong ne doit pas «recommander des livres aux idées malsaines», a déclaré jeudi le dirigeant de la ville, John Lee, après que des livres sur la répression meurtrière de la place Tiananmen et d’autres questions politiques ont été retirés de bibliothèques. Le centre financier a connu de profonds changements juridiques et politiques depuis que Pékin lui a imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale pour faire taire la dissidence, après la vague de manifestations pro-démocratie massives et parfois violentes en 2019.