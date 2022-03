Hongkong en proie à un morse

«BIG BANG MINI». Hongkong, New York et sept autres lieux aux quatre coins de la planète sont terrorisés par des bonshommes de neige volants, des morses, des clowns et autres lampions.

Armé de feux d’artifice soigneusement coordonnés, le joueur tente de se débarrasser de ces adversaires farfelus.

Si un missile manque son objectif, il se transforme en étincelles aveuglantes retombant sur le sol – et il faudra veiller à contourner ces déchets dangereux.

La trajectoire est influencée par divers phénomènes météorologiques (coups de vent, nuages de pluie). Un jeu vidéo amusant et bien farfelu, tout droit venu de France.

gh